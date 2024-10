Calcio Promozione – L’Asola cerca risposte col Travagliato. Buonaiuto: “Ritroviamo l’entusiasmo”

Asola Momento complicato in casa Asola. I biancorossi hanno fatto un punto nelle ultime tre partite, sono reduci dalla sconfitta casalinga nel derby col San Lazzaro e in classifica sono scivolati al decimo posto. «E’ stata una partita particolare – spiega bomber Antonio Buonaiuto – abbiamo preso subito due gol: il primo con un fallo ai danni del nostro portiere, il secondo ci ha tagliato le gambe. La squadra ha faticato a reagire nel primo tempo e nella ripresa ci hanno rifilato pure il terzo. A quel punto siamo stati bravi a riaprila, penso ci mancasse anche un rigore, ma alla fine ci è girata male. Ci sono periodi così, tocca a noi cercare di invertire il trend: dobbiamo lavorare sodo». Domani, ancora in casa col Travagliato, servono i tre punti. «Ci aspetta una gara maschia e difficile – avverte Buonaiuto – con loro è sempre stata una battaglia. E’ una squadra attrezzata per fare bene in Promozione, dovremo scendere in campo concentrati per portare a casa i tre punti. I periodi negativi li hanno tutte le squadre. Sono cose che capitano e tocca a noi uscirne e iniziare a dare continuità ai risultati. E’ anche vero che da inizio anno, Coppa compresa, abbiamo incassato solo due sconfitte. Non c’è da fasciarsi la testa. La cosa più importante al momento è capire come sono arrivati questi risultati. In due gare, per esempio, siamo andati in vantaggio e ci siamo fatti riprendere. La mia idea è che al momento manca l’entusiasmo che c’era lo scorso anno». «Mi aspetto un campionato difficile – conclude l’attaccante – il nostro è un girone fisico e tosto, per questo oltre che guardare avanti, dovremo avere un occhio di riguardo anche per le inseguitrici. Occorre ritrovare la quadra al più presto. Sappiamo di essere forti, ma non bisogna avere la presunzione di pensare di aver già vinto. Nelle annate precedenti la nostra forza è stata quella di partire a fari spenti, per poi dimostrare il nostro valore. Stavolta dobbiamo interiorizzare questa consapevolezza».