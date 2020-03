MANTOVA Sanificazione straordinaria al Pronto Soccorso di Mantova. L’intervento è stato messo in campo nella giornata di oggi. Si tratta di un’attività di pulizia profonda della struttura che si aggiunge a quella già prevista in via ordinaria per le aree ad alto rischio e ad alta intensità, come appunto il Pronto Soccorso e la Rianimazione.

L’intervento rientra nell’ambito del piano di sanificazione complessivo già programmato a partire dalle scorse settimane, nell’ottica di prevenire la diffusione del Coronavirus, con particolare riguardo ai percorsi di cura e a i reparti dove sono ricoverati i pazienti Covid.