Tamburello Serie B maschile – Colpaccio salvezza per il Malavicina

BESENELLO (Tn) Importante successo del Malavicina ai fini della salvezza in serie B. Il 2-0 conquistato in Trentino arriva dopo quello ottenuto nel derby col Cereta. La squadra del dt lascia così agli avversari, sconfitti ieri, l’ultimo posto. «La squadra ha giocato molto bene – spiega il presidente Morari – La posta in palio era alta e i ragazzi non si sono distratti. Bravi! Hanno fatto per intero il loro dovere. Se non avessimo avuto all’inizio dei problemi, adesso saremmo in una migliore posizione di classifica. Anche la prossima partita col Rallo è importante: riuscissimo a farla nostra, la situazione migliorerebbe molto…».