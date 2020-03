Ciclismo – Michael Bresciani partecipa all’asta benefica per gli ospedali di Brescia

MANTOVA Stagione agonistica ferma per i motivi ben noti, ma per Michael Bresciani (in foto) dell’Area Zero Vvf l’occasione per essere protagonista non manca. Il giovane atleta mantovano ha aderito ad un progetto di solidarietà promosso dalla Cicloexperience, sodalizio fondato da due ex professionisti quali Roberto Ferrari e Nicola Gaffurini. Il team bresciano a istituito un’asta benefica online sul social Istagram, digitando Cicloexperience_asd, per la raccolta fondi da devolvere agli ospedali di Brescia attualmente tra quelli che maggiormente stanno combattendo la diffusione del coronavirus. Per tale iniziativa, che terminerà domenica 22 alle ore 20, Bresciani ha donato un parte del proprio abbigliamento invernale da gara utilizzato nella scorsa stagione quando difendeva i colori della Bardiani Csf. Anche il ciclismo si pone quindi al fianco di coloro che stanno nell’ambito del settore della sanità dando il massimo della propria professionalità per debellare gli effetti del Covid 19.