Calcio serie C – Tomeazzi gioca Modena-Mantova: “Io tifo per il pari”

Mantova Nato a Bomporto in provincia di Modena, nel 1940, Ugo Tomeazzi è uno dei tanti volti che hanno fatto la storia del Mantova, sia come giocatore (dal 1963 al 1972) che da allenatore (1992-1994). In biancorosso da giocatore 219 gare e 19 reti. Il mitico “Tom” è però cresciuto nel Modena, dove ha giocato dal 1958 al 1960 e nella sua ultima stagione con la maglia gialloblù fece gol proprio al Mantova dopo appena 5 minuti. Ma fu la rete della bandiera, perchè poi la squadra virgiliana s’impose per 6-1. Dalla stagione ‘63-‘64, come detto, Mantova diventò il suo trampolino di lancio e soprattutto la sua casa. Il “Tom” è ormai un mantovano adottivo, nonostante l’inconfondibile slang modenese. E fece piangere anche i tifosi canarini. Nel campionato di Serie B ‘70-‘71, sempre al Martelli, l’ex biancorosso aprì infatti le marcature. «Sono passati tanti anni ormai – racconta nostalgico – però devo dire che sono state sempre delle grandi sfide. La rivalità si faceva sentire eccome. Ma c’è tuttora. Le città sono vicine e facili da raggiungere. E’ un grande peccato che domenica non ci siano i tifosi. Questo è un match da tutto esaurito». Al “Tom” chiediamo di giocare la sfida di domani e da doppio ex non si sbilancia: «Sono di Modena, ma vivo a Mantova… Dico pari. Alla fine è un risultato che può andare bene per tutte e due».

Il mister sembra essere davvero aggiornato: «Il Mantova ha fatto una grande stagione, anche se non ha mai trovato continuità. Ha avuto troppi alti e bassi. Se riuscirà a trovare la giusta quadratura, penso possa arrivare anche ai playoff. La salvezza ormai ce l’ha in tasca». Bene anche il Modena: «E’ là davanti, ma ormai il primo posto è andato e devo dire che il Padova sta meritando».