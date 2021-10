Calcio Serie C – Un anno fa l’esordio di Ganz in biancorosso. Domenica tornerà al Martelli da avversario

MANTOVA Il calcio unisce e divide e poi, a volte, ci si ritrova a giocare contro. Succederà domenica in occasione di Mantova-Lecco. Da una parte Guccione e dall’altra Ganz. Che sfida. I due quest’anno, a dir la verità, devono ancora spiccare il volo. Guccione è fermo a una marcatura, a secco invece il figlio d’arte. E chissà che quella di domenica possa essere per entrambi la partita della svolta. Qualche acciacco per Super Pippo a inizio stagione, mentre Ganz, passato all’ultimo a Lecco, deve ancora ritrovare la giusta condizione fisica. Per lui solo qualche spezzone e due gare da titolare con Triestina e Fiorenzuola nella quale ha propiziato il gol per un compagno di squadra. L’11 ottobre scorso, quindi proprio un anno fa, l’attaccante cresciuto nel vivaio del Milan fece il suo esordio con la maglia del Mantova. E fu un debutto clamoroso, contro il Perugia: partito dalla panchina, venne gettato nella mischia da mister Troise e poco dopo segnò un gol davanti al papà Maurizio che festeggiava in tribuna. Fu, quello, un nuovo inizio al fianco di capitan Guccione. Insieme hanno messo a segno 25 gol lo scorso anno. E per Ganz, che ha brillato solo nella prima parte di campionato, per numero di gol è stata la miglior stagione. Poi una serie di acciacchi l’hanno portato ai margini e ad essere utilizzato con il contagocce. La partita più bella di Ganz con la maglia del Mantova, dopo quella con il Perugia, contro il Matelica al Martelli, nella quale ha realizzato una tripletta nei 5 gol messi a segno dalla squadra virgiliana.

Ganz al Lecco sta ancora cercando la condizione migliore, che arriverà mettendo minutaggio nelle gambe. Domenica ci sarà quindi per lui la possibilità di salutare i vecchi compagni con cui si allenava fino a qualche mese fa e di vedere il “Martelli” con i tifosi sugli spalti, che ha visto solo una volta: proprio contro il Perugia al suo esordio con la maglia del Mantova.