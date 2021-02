Calcio Serie C – Una settimana da incubo: Mantova, togli la retromarcia

MANTOVA Definirlo “periodo difficile” è abbastanza riduttivo. Meglio dire proprio crisi. Il Mantova in queste prime tre giornate del girone di ritorno ha collezionato una sola vittoria e tre sconfitte. E che sconfitte. Lunedì scorso il primo passo falso in una partita stregata contro il Carpi: Mantova che ha dominato buona parte del match e si è trovata sotto alla prima occasione per gli avversari. Due episodi dubbi in area di rigore, un gol annullato e un palo. Tre giorni dopo, con il fiato ancora in gola e la rabbia da smaltire, la debacle interna contro il Padova, che al Martelli ne ha fatti ben 6. Una partita in cui il Mantova è rimasto in balia di un avversario decisamente più forte, ma ha fatto troppo poco per reagire. E poi il ko di domenica a Perugia, dove il Mantova ha retto solo 45 minuti: primo tempo giocato quasi alla pari, riuscendo a portarsi momentaneamente in vantaggio. A fare la differenza la qualità tecnica degli avversari e soprattutto il coraggio di tentare il tiro dalla distanza. Metti caso che poi ci sia qualche deviazione. E infatti… La somma di tutto questo dice: 12 gol subiti e 2 fatti. Avversari di tutto rispetto, sia chiaro, soprattutto Padova e Perugia, ma qualcosa in più, dal punto di vista caratteriale, si doveva vedere. La reazione c’è stata, ma solo in parte, domenica.

E’ insomma un Mantova che traballa troppo in fase difensiva e che arriva in affanno nell’area di rigore avversaria. Troppi i cambi degli interpreti, qualcuno obbligato per via degli infortuni. Il Mantova deve ritrovare fiducia e convinzione nei propri mezzi. Ed è dai numeri di queste ultime tre giornate di campionato che deve partire la riflessione. La scorsa settimana, avendo giocato tre gare ravvicinate, non c’è stato il tempo per pensare a come uscire da questo “blocco”. Ora però vanno trovate delle soluzioni che consentano al Mantova di togliere la retromarcia e tornare a ingranare una marcia vincente. In questi giorni, come è stato fatto intendere al termine della gara contro il Perugia, è possibile che vengano fatte delle valutazioni anche sul mercato. Magari qualche giocatore d’esperienza in più potrebbe far comodo. Specialmente in mezzo al campo. Al momento, a differenza di quanto è successo ad altre squadre, i nuovi arrivi non hanno fatto la differenza. Ci vorrà ancora un po’, anche se i gol di Zigoni, in questo periodo di secca per Ganz, possono far comodo.

Ora il calendario prevede altre due gare molto delicate contro Sambenedettese e Matelica. Due match da bollino rosso, ma il Mantova deve tornare a fare punti. Quei punti necessari per avvicinarsi sempre di più alla quota salvezza.