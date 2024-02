Calcio Serie C – Verso Albinoleffe-Mantova: meno di 50 biglietti ancora disponibili

Mantova I 513 posti del settore ospiti dell’Albinoleffe Stadium sono quasi esauriti. A ieri sera rimanevano meno di 50 i biglietti a disposizione dei tifosi mantovani per il match di domenica a Zanica (ore 18.30). Sono in vendita fino alle 19 di domani sul circuito Vivaticket al prezzo di 10 euro (intero) e 5 euro (ridotto, riservato agli under 18). I tifosi affiliati al Centro di coordinamento giungeranno a Zanica con due pullman, mentre gli ultras si affideranno a mezzi privati.

Nel frattempo, continua la preparazione degli uomini di Possanzini che ieri hanno svolto un allenamento al mattino. Così avverrà anche oggi, dopodichè alle 14 il tecnico biancorosso terrà la consueta conferenza stampa dell’anti-vigilia. Gli unici due indisponibili sono Radaelli e Brignani, entrambi squalificati per cumulo di ammonizioni. Il primo verrà sostituito da Maggioni, il secondo probabilmente da Cavalli. Non sono escluse altre variazioni nell’undici di partenza. Per esempio a sinistra, con Celesia (titolare nelle ultime due partite) e Panizzi a contendersi una maglia. A centrocampo è atteso al rientro dal primo minuto di Trimboli, che era partito dalla panchina contro la Giana. In attacco si candida per una maglia da titolare Bragantini. Da non escludere nemmeno un impiego dal primo minuto di Bombagi.

Nel frattempo ieri si è conclusa la sessione invernale del calciomercato. Nessuna sorpresa in viale Te, dove gli unici rinforzi sono quelli del già citato attaccante Francesco Bombagi e del difensore Sebastien De Maio. Dunque, totale fiducia ad un gruppo che fin qui ha dimostrato una solidità granitica ed un equilibrio da preservare. È con questo gruppo che Possanzini proverà a riportare il Mantova in Serie B a 14 anni dall’ultima esperienza.

Ricordiamo gli altri impegni dei biancorossi nel mese di febbraio: Mantova-Triestina, venerdì 9 ore 20.45; Alessandria-Mantova, martedì 13 ore 20.45; Mantova-Pro Patria, sabato 17 ore 18.30; Novara-Mantova, domenica 25 ore 16.15.