Calcio Serie C – Verso Mantova-Albinoleffe: più di 750 biglietti venduti al primo giorno

MANTOVA È cominciata ieri la prevendita per Mantova-Albinoleffe, gara di ritorno dei play out in programma sabato alle ore 17 al Martelli. I biglietti staccati fino alle 19 erano 746. Una partenza promettente, ma in viale Te puntano ad arrivare almeno a quota 5mila. C’è tempo per centrare l’obiettivo: i tagliandi sono in vendita fino a venerdì al Mantova Point (aperto dalle 9.30 alle 18.30 in orario continuato), al Gimme Five di piazza Virgiliana, sul sito e nei punti Vivaticket. Sabato la biglietteria di fronte all’ingresso dello stadio sarà aperta dalle 9.30 alle 17, ora d’inizio della partita. Ricordiamo i prezzi: curva 5 euro, tribuna laterale 7 euro, tribuna centrale 10 euro; il ridotto (5 euro) è riservato a donne, under 14 e over 65 e riguarda solo la tribuna. Anche gli abbonati dovranno acquistare il biglietto. Essi avranno la possibilità di confermare il proprio posto fino alle 18.30 di oggi.

Intanto prosegue la preparazione della squadra, che ieri ha svolto un allenamento pomeridiano. In recupero Messori e Darrel, entrambi assenti all’andata. Ci sarà anche Mensah, che lunedì era rimasto a riposo precauzionale. Nessuno squalificato, nè sul fronte Mantova nè su quello Albinoleffe.

La partita sarà diretta da Paride Tremolada di Monza, assistito da Marco Belsanti di Bari e Fabrizio Aniello Ricciardi di Ancona; quarto uomo Antonino Costanza di Agrigento. Tremolada ha arbitrato il Mantova nello scorso campionato a Vercelli (finì 1-1). È al quinto anno di attività in Serie C.

Ricordiamo infine che al Mantova, sconfitto 1-0 all’andata, basta vincere per salvarsi: sarà sufficiente qualsiasi punteggio perchè, a parità di risultati e gol tra andata e ritorno, si salva la squadra meglio piazzata in campionato (appunto il Mantova). L’altro play out del girone A è Sangiuliano-Triestina (0-0 all’andata), che si giocherà sempre sabato ma alle 17.30. Le perdenti dei due spareggi retrocedono in Serie D assieme al Piacenza.