Futnet – L’Ital-Curtatone di Staniste e Devincenzi si piazza 2ª in Austria all’“Emerald Cup”

Mantova Si chiude con un lusinghiero secondo posto (secondi assoluti nel doppio, terzi nel triplo) l’avventura all’Emerald Cup di Feldkirch, in Austria, dell’Italia di Futnet, che ha visto in campo tra gli azzurri i mantovani del Curtatone, Ovidiu Staniste e Michele Devincenzi, oltre agli atleti napoletani del Casamarciano. La manifestazione è stata un buon banco di prova per i prossimi Europei U21 visto che la formazione italiana è composta principalmente da giovani. Prima classificata la nazionale dell’Ucraina, che ha preceduto appunto gli azzurri, i quali sono stati a loro volta bravissimi a mettere in fila i padroni di casa austriaci e gli spagnoli. Chiude la classifica la selezione della Bulgaria.

Il mirino, come dicevamo, si sposta ora sugli Europei U21 in programma a Modrice, in Repubblica Ceca, dal 3 al 5 novembre.