La scherma, non solo in pedana: preparazione agonistica e formazione con Marta Cammilletti

Mantova Domenica scorsa, con ampio seguito e notevole successo, ha avuto luogo presso la Sala Mantegna dell’Hotel La Favorita un evento di formazione sportiva organizzato da Mantova Scherma ASD, compagine guidata dal maestro Michele Ronconi. La giornata, con l’introduzione del presidente Luca Ronconi e l’intervento del delegato provinciale del Coni Giuseppe Faugiana, è stata suddivisa in tre moduli dedicati ai ragazzi fino a 14 anni, agli atleti più maturi e, infine, ai genitori degli atleti, con la comune prospettiva di lavorare sulla consapevolezza di sé e dei propri ruoli in un lavoro di squadra, sull’approccio alla prestazione invece che alla focalizzazione al risultato, sullo sviluppo del proprio potenziale attraverso un allenamento consapevole e il corretto rapporto tra i diversi attori del triangolo strategico “atleta-società sportiva-famiglia”. Relatrice d’eccezione è stata la dott.ssa Marta Cammilletti, fiorettista di rilievo internazionale, plurimedagliata fino al titolo mondiale di categoria, attualmente in piena attività agonistica e professionalmente impegnata con “Over the bumps”, società da lei co-fondata nel 2006, che si occupa, per l’appunto, di formazione comportamentale delle risorse umane in ambito aziendale e sportivo. L’evento, oltre a registrare un notevole successo sia in termini di partecipanti che di gradimento, avrà un seguito con una seconda giornata da programmarsi a stretto giro, che svilupperà i temi approcciati domenica scorsa in un percorso coerente di crescita anche fuori dalla pedana.