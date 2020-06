Calcio Serie C – Vertice Palazzi-Setti-Masiello: il Mantova guarda al futuro

MANTOVA Visita in Comune in via Roma, ieri, per la dirigenza di viale Te. Il sindaco Mattia Palazzi ha incontrato il presidente Ettore Masiello insieme al patron Maurizio Setti per celebrare in primis la promozione in Serie C del Mantova e poi per cominciare a intavolare progetti futuri che riguardano lo stadio e i campi d’allenamento. Al sindaco è stata regalata anche una maglietta personalizzata. «Come promesso ci siamo incontrati – spiga il presidente Masiello -. Ci sembrava giusto condividere la nostra gioia con il sindaco per la promozione della squadra. Tra di noi c’è piena sintonia e unità d’intenti. Abbiamo sviluppato alcuni temi che si dovranno approfondire nelle prossime giornate».

Nello specifico, appunto, si è parlato del “Martelli”. L’impianto di viale Te necessità di alcuni interventi fondamentali per rispettare le norme previste per completare la prossima iscrizione al campionato di Serie C. «La nostra priorità – prosegue Masiello – in questo momento è l’iscrizione e quindi mettere in regola lo stadio adeguando l’illuminazione per il raggiungimento dei lux richiesti dalla Federazione per le gare in notturna, sostituzione di telecamere dell’impianto di videosorveglianza».

La cifra promessa dal Comune è di 100.000 euro e questa, avevano fatto sapere da via Roma, comprende i lavori per sistemare la pavimentazione del settore Distinti. Oltre alla questione stadio, con l’amministrazione comunale si parlato anche dei campi d’allenamento. Come ha ribadito più volte, Setti vuole un centro sportivo solo per il Mantova. L’area individuata è quella del Migliaretto, dove ora sorgono i campi del S.Egidio S.Pio X e dove entro settembre 2021 dovrebbero essere costruiti due campi in sintetico. Nel frattempo, però, il presidente Masiello e il dg Pecchini si sono informati anche con la Mantovana i cui campi stanno per essere ultimati (settembre) a Bosco Virgiliano. Una nuova struttura dove poter collocare eventualmente qualche allenamento delle squadre giovanili.

«E’ stato un incontro positivo – ha spiegato il sindaco Palazzi -. Il problema, se così vogliamo chiamarlo, per i campi è legato ad una questione d’incastri tra squadre e con l’inserimento della Mantovana penso che la soluzione si possa trovare». Non tramonta l’ipotesi “Mantovanello”: «Di questo si vedrà nel prossimo futuro, da parte loro c’è la volontà d’investire. Ho apprezzato un’organizzazione professionale nella gestione della società, del settore giovanile e dei campi che condivido. L’unico modo per costruire qualcosa d’importante. Ad oggi ci si ferma qui, ma per il futuro ci sono delle idee importanti che vogliamo condividere. La priorità ora è pensare alla prossima stagione».

Tommaso Bellini