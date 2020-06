Calcio Serie C – L’agente: “Guccione piace a tanti, precedenza all’Acm”

MANTOVA In attesa che il club di viale Te definisca le posizioni del ds Righi e dello staff tecnico, aumentano le voci di mercato. L’estate è ormai alle porte e le trattative sono pronte a partire. Il soggetto in questione è l’attaccante biancorosso Filippo Guccione, entrato nella lista dei desideri del Trento. «Non è il caso di sbilanciarsi ancora più di tanto – ha spiegato a tuttoserieD il procuratore Angelo Rea – , perché siamo davvero in fase embrionale con qualsiasi tipo di trattativa. Ripeto, le proposte pervenute sono già diverse e di sicuro per Filippo ci sono grandi prospettive. Ciò che posso dire con assoluta certezza è che nulla sarà fatto senza che il Mantova ne venga a conoscenza e, soprattutto, posso sottolineare, anche a nome del giocatore, come il Mantova resti la priorità. Non potrebbe essere altrimenti, d’altronde. Il ragazzo si è trovato benissimo sotto tutti i punti di vista, ha un rapporto splendido con i compagni, con lo staff tecnico, con la proprietà, la dirigenza e con tutta la piazza. Ci saranno senz’altro tutti i presupposti per proseguire assieme, di questo ne sono convinto. E’ ovvio però che sarà necessario sedersi a tavolino in tempi non troppo lontani, per capire se effettivamente ci sia anche da parte del Mantova la volontà di trattenere in organico un giocatore sul quale sono attente e piuttosto pressanti molte altre società».

Come ha dichiarato alla Voce il giocatore stesso, la priorità è di aspettare il Mantova e quindi solo dopo il Cda si conoscerà anche il futuro dei giocatori, Guccione compreso. Molto probabilmente dovrà essere trovata una nuova intesa tra le parti.