Calcio Serie D – Mantova: in media punti Brando secondo solo a Morgia. E Scotto è lo stacanovista

Mantova Altri numeri per evidenziare una volta di più la grande stagione che sta conducendo l’Acm. Nella classifica dei migliori gironi d’andata di tutti i Mantova della storia, i biancorossi di Brando sono secondi solo alla squadra di Morgia: una media di 2,41 punti a partita di contro i 2,59 di un anno fa. Al terzo posto, per la cronaca, c’è il Mantova 1992-93 che chiuse l’andata con 2,29 punti a partita e a fine stagione venne promosso in C1. Certo, sono classifiche che lasciano il tempo che trovano, perchè un conto è abbattere record in Serie D e un conto è farlo dalla C in su. Ma questo dicono i numeri.

Brando, dunque, non supera Morgia a livello di punti ma, a differenza del predecessore, può vantare uno zero alla casella “sconfitte” e un bottino più consistente di gol segnati: 49 contro i 36 dello scorso anno. Morgia si prende la rivincita a livello difensivo: 13 reti subìte al termine dell’andata contro le 22 di Brando.

I 41 punti conquistati dal Mantova sono così distribuiti: 20 in casa (su 8 gare) e 21 in trasferta (su 9 gare). I gol segnati sono stati 28 in casa (3,5 a partita!) e 21 in trasferta; quelli subiti 12 e 10. Proprio a livello di segnature, c’è da registrare una curiosità: il Mantova va in rete con maggior frequenza tra la fine del primo tempo (9 gol in totale negli ultimi 10 minuti) e l’inizio del secondo tempo (ben 16 nel primo quarto d’ora).

Per quanto riguarda i giocatori, tutto è stato detto dello strepitoso rendimento dei “tre tenori”: Scotto capocannoniere del girone (e dell’intera Serie D) con 17 reti, Guccione secondo con 12 e Altinier quarto con 10. Lo stesso Scotto si segnala anche come lo “stacanovista” del gruppo, visto che non ha saltato nemmeno una partita (comprese le due di Tim Cup e l’unica di Coppa Italia) assommando 20 presenze per 1.725 minuti totali giocati. Ma a quota 20 è arrivato anche Aldrovandi e questa è una piccola rivincita per un giocatore che lo scorso anno aveva trovato pochissimo spazio. Anche Guccione ha fatto il pieno di presenze in campionato e Tim Cup, saltando solo la gara di Coppa col Ciliverghe.