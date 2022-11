Rugby – Il week-end delle giovanili di Mantova e Viadana

MANTOVA Domenica da incorniciare per le giovanili del Rugby Viadana, tutte vittoriose.

L’Under 13 ha disputato il triangolare della “fase di consolidamento” sconfiggendo prima il Modena (7-4) e poi il Valorugby (9-0). «Voglio complimentarmi con tutti i ragazzi – ha detto il tecnico Boccazzi – e mandare un abbraccio a Tommy che si è fratturato la clavicola: ti aspettiamo più forte di prima».

L’Under 17 si è imposta 15-10 sul campo del Fiumicello.

L’Under 19 guidata da Bronzini e Wagenpfeil, squadra in cui giocano anche diversi elementi del Rugby Mantova, è andata a vincere 12-5 sul campo del Cus Milano. Gara tosta e complicata per i gialloneri, che sono riusciti a spuntarla grazie alla meta all’ultimo minuto di Palmieri trasformata da Bianchi. Prossimo appuntamento domenica alle 12.30 a Viadana contro il Velate. Terza uscita stagionale per le ragazze U17: quattro atlete, come di consueto, hanno fatto parte della squadra mista con le pari età di Parabiago, Monza-Cernusco, Piacenza e Tradate.

Rugby Mantova – Domenica a tutto rugby per i giovanissimi delle categorie Under 7, 9 e 11. Al Migliaretto, i biancorossi hanno incrociato le rappresentative del Junior Brescia, Calvisano, Casalmaggiore e Desenzano. Così la coordinatrice dell’attività minirugby Michela Merlo: «Gli allenatori Opoku, Barretta e Bonizzi stanno svolgendo un ottimo lavoro e i ragazzi iniziano a giocare come una vera squadra. Sono molto soddisfatta della partecipazione di oltre 220 bambini. Dopo due anni di limitazioni, l’attività sta finalmente tornando a regime».

Ottima prestazione per l’Under 13 biancorossa che raccoglie tre vittorie e un pareggio nel concentramento del Migliaretto. I giovani virgiliani superano 4 mete a 2 la Bassa Bresciana 1 e 6-2 la Bassa Bresciana 2. Successo per 9-0 col Desenzano e pareggio per 3-3 contro il Botticino.

Cinque punti in classifica per l’Under 17 di coach Edoardo De Berti che batte in casa il Treviglio per 82-0. Con questa vittoria, i biancorossi raggiungono il terzo posto in classifica dopo due giornate nel girone Regionale.

Rugby del Chiese – Successo a Casalmoro con la Festa del Rugby: tantissimi bambini dei Club Chiese, Botticino, Oltremella, Fiumicello; e tantissimi spettatori. Al termine Terzo Tempo in amicizia. Ottima performance del Botticino che ha trionfato in tutte le categorie Under 7/9/11.