Calcio Terza Categoria Crer – Rapid Viadana, la Coppa è tua: Cadelbosco ko ai rigori

BAGNOLO IN PIANO (Re) Alla fine hanno deciso tutto i calci di rigore: 4-3 i tiri dal dischetto che portano il computo a 5-4. La Rapid Viadana vince la Coppa dei Presidenti dopo una sfida infinita col Cadelbosco, che incontrerà peraltro domenica in campionato. La cronaca: il primo tempo finisce 0-0: si gioca con molto agonismo, meglio la Rapid, che guida le operazioni nei primi 20’. Nella parte centrale reazione del Cadelbosco, mentre il finale è rivierasco. Il team di Galati sfiora il gol al 32’, con una punizione da 40 metri di Bassi, che si stampa sulla traversa; 2’ prima Cadelbosco pericoloso con Innocenti, la cui conclusione è allontanata da Artoni. Il Cadelbosco ad inizio gara aveva impegnato Cipollini col tiro di Andrea Galeotti. Nella ripresa Cadelbosco subito in vantaggio al 54’ la difesa della Rapid chiama il fuorigioco, ma è tutto regolare per l’arbitro, ne approfitta Andrea Galeotti che elude il tentativo di Cipollini e mette in rete. Il pari al 69′: Bassi impegna su punizione il portiere reggiano, sulla ribattuta Barbiani insacca. I viadanesi tentano il bis con Bassi e Flisi senza fortuna. Negli extratime affiora la stanchezza e succede ben poco: a decidere sono gli 11 metri, che dicono Rapid.

RAPID VIADANA-CADELBOSCO 5-4 (ai rigori)

(dcr; 1-1 dopo i supplementari)

RETI 54’ Galeotti, 69’ Barbiani

RAPID VIADANA Cipollini, M. Artoni, L. Artoni, Chierici (60’ Carnevali), Shaini, Barbiani, Visci, Cavaletti, Flisi, Bassi, Bonesi (86’ Montagnoli). A disp.: Orlandelli, Longo, Rossi, Ferri, Grimaldi, Berigazzi, Racchetti. All.: Galati.

CADELBOSCO Lanzi, Setti, Orlandi, Cavaliere, Mussini, Geroldi (Jaiteh), G.Sergio, S.Galeotti, A.Galeotti, Innocenti (E.Sergio), D’Agostino (Lerose). A disp.: Ciccarelli, Arabia, Pini, Del Prete, Immovili, Nervino. All.: Arduca.

ARBITRO Dall’Asta di Reggio Emilia

NOTE Ammoniti: M.Artoni, S.Galetti, G.Sergio e D’Agostino. Esp.: G.Sergio al 91’ (pts)