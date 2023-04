Felonica – Un monumento per ricordare l’eroismo degli avieri brasiliani nella Seconda Guerra Mondiale

FELONICA Un monumento per celebrare l’eroismo degli avieri brasiliani durante la seconda guerra mondiale: è quello che verrà dedicato al 1.° Grupo de Aviação de Caça (Força Aérea Brasileira) da parte del museo di Felonica e che sarà inaugurato sabato 22 aprile alle 15.

Come ci ha spiegato il direttore del Museo, Simone Guidorzi, l’idea nacque durante un incontro avvenuto lo scorso autunno tra i curatori del museo e l’ambasciata brasiliana in Italia: in quell’occasione un colonnello dell’esercito brasiliano ricordò che ogni 22 aprile il Brasile festeggia l’aviazione militare. Tale data fu scelta perché in quella data gli avieri brasiliani registrarono il record di missioni, 11 in tutto con 44 decoli e 22 piloti impegnati, interamente concentrato nella zona del Po e quindi fondamentale per l’esito positivo della guerra di Liberazione.

Un episodio di eroismo, prosegue Guidorzi, che verrà ricordato con un monumento che ha visto il grande impegno di tutti i volontari ma anche di alcune aziende locali che hanno contribuito al progetto, al taglio laser del metallo di cui è composto il monumento nonché il trasporto del basamento.