Basket serie C – I Jb Stings dettano legge anche a Lissone, Viadana al tappeto, oggi c’è il San Pio X

Mantova Prosegue a vele spiegate la marcia dei Jb Stings nei play-in. Il quintetto virgiliano ha maramaldeggiato anche in Brianza, sul parquet del Lissone sconfitto 93 a 78 al termine di un match dominato dal primo all’ultimo minuto. In grande evidenza Boudet autore di 31 punti, in doppia cifra anche Peralta (19), Reati (14) e Ammannato (12). Terza vittoria in altrettante gare del Girone Gold Est, ora testa alle sfide del ritorno.

Semaforo rosso per il Viadana, sconfitto 87-74 dal Busnago nel Girone Bronze. In vantaggio di 4 all’intervallo (38-42), la squadra di coach Tellini è calata vistosamente nella seconda metà del match e ha così rimediato una bruciante sconfitta. «Meritata – taglia corto il presidente Massimo Pizzetti – abbiamo fatto bene nei primi due quarti, malissimo il terzo. Abbiamo cercato di recuperare con le triple di Cacciavillani e Altamirano, ma i nostri avversari avevano qualcosa in più di noi».

Per la terza giornata dei play-in del girone Silver Est, il San Pio X ospita il Milano 1958, capolista del raggruppamento ancora imbattuta nella seconda fase del campionato. Un impegno tutt’altro che semplice per la squadra di coach Gabrielli (tornato in settimana dal corso di Euroleague Head Coaches Board con Zeljko Obradovic), che vuole allungare la striscia di cinque vittorie consecutive, tra cui l’ultima contro Gorle per 96-64. I cittadini sono al secondo posto del girone e quindi in corsa per accedere ai play off in cui ci si gioca la promozione in serie B Interregionale. Il San Pio X delle ultime settimane difende con aggressività e concentrazione e in attacco sa esaltarsi a dovere, per merito anche di un roster al completo e in costante crescita. Il Milano, dal canto suo, ha vinto le sfide con Somaglia (72-56) e Casalmaggiore (58-57) dopo aver terminato al quarto posto la fase di qualificazione nel girone Est C. «Milano è una squadra con giocatori molto esperti e abili nelle letture difensive e offensive – osserva il play maker Andrea Trazzi – riescono a essere estremamente compatti nella loro metà campo. Noi dovremo essere bravi a imporre il nostro ritmo elevato e le nostre capacità in transizione. Dal punto di vista difensivo, sarà importante non subire la loro fisicità. Per noi è fondamentale vincere e ridurre così il distacco. Ci stiamo avvicinando a questa gara nel migliore dei modi e sono sicuro che daremo tutti il massimo per la vittoria».