All’Apam 5,6 milioni per ampliare la flotta di eco-bus

MANTOVA – Lo stanziamento complessivo fatto dalla Regione, nel capitolato di spesa dell’assessore ai trasporti Claudia Maria Terzi, assomma a oltre 98,7 milioni: soldi destinati all’acquisto di circa 480 nuovi mezzi di trasporto pubblico a basso impatto ambientale. Di queste risorse, 8,2 andranno a interessare il Trasporto pubblico locale (Tpl) gemellato di Mantova e Cremona.

Le risorse destinate alle aziende dedicate nelle due province porteranno all’acquisizione di 40 nuovi autobus ecologici, con meno emissioni e maggiori comfort.

Buone notizie per i mantovani, che vedranno la società di trasporti Apam destinataria di 5,6 milioni del plafond complessivo. Tali finanziamenti sono già nelle disponibilità dell’amministrazione di via Roma che girerà all’azienda virgiliana (della quale lo stesso Comune capoluogo è socio, in pari quota del 30% con la Provincia) i 5,6 milioni nel corso della variazione di bilancio a cadenza triennale.

Secondo quanto stabilito dallo stesso Pirellone, all’Apam Spa e Apam Esercizio andranno, per l’annualità in corso, 1,125 milioni di euro. La tranche maggiore arriverà invece il prossimo anno, con uno stanziamento di 3,6 milioni, e infine 898mila euro nel 2023.