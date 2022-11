Basket serie A2 f – Il MantovAgricoltura va a caccia dei 2 punti sul parquet di Carugate

San Giorgio La sconfitta contro Castelnuovo Scrivia è stata ormai archiviata. Prossimo banco di prova per il MantovAgricoltura al Palasport di Via Ginestrino (Mo) per la sfida contro Carugate (ore 20.30). La formazione milanese si trova attualmente a 4 punti in classifica, con 4 vittorie nelle 6 gare giocate fino ad ora. Le atlete di coach Colombo sono reduci dalla sconfitta subita in terra friulana contro la Wapu delser Udine, occorsa nell’ultima giornata sul punteggio di 81 a 47 per le casalinghe. Ancora una volta la posta in gioco si preannuncia altissima per San Giorgio che vuole vendicare l’ultima giornata riprovando a puntare in alto e a smuovere la propria classifica.

Marika Labanca, new entry e giocatrice fondamentale nelle prime giornate del campionato, guarda con consapevolezza e un po’ di rammarico la partita di sabato scorso, contro la Autosped: «Castelnuovo è una delle squadre più forti del campionato. Potevamo fare molto di più, ci sono stati errori di troppo e ci è mancata lucidità in attacco. Oggi ci aspetta la sfida contro Carugate. Loro sono una buona squadra, ma noi daremo il massimo per riuscire a portare a casa i due punti. Abbiamo lavorato tanto questa settimana per arrivare il più possibile pronte alla partita». Marika, come già accennato, è una delle new entry in biancorosso. La classe 2003, infatti, lo scorso anno militava tra le fila di Costa Masnaga, con cui ha collezionato la vittoria dello Scudetto Under 19: «A Mantova mi sto trovando molto bene. Le mie compagne sono fantastiche sia in campo che fuori. La società è molto accogliente e ha un sacco di obiettivi da raggiungere. Sono davvero felice di far parte di questo gruppo». Anche per Labanca come per le sue compagne l’obiettivo di quest’anno appare chiaro: «Il nostro primo obiettivo è di centrare la qualificazione per la Coppa Italia. C’è ancora tanto da migliorare sotto tutti i punti di vista e ogni giorno lavoriamo in palestra per aggiungere ogni volta un tassello in più». Palla a due fissata alle ore 20.30 sul campo di Carugate. Sarà possibile seguire la diretta streaming sul canale YouTube della Dimensione Bagno Carugate.