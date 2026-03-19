Calcio Terza Categoria – Ostiglia, scontro al vertice “virtuale” col Buscoldo

OSTIGLIA Archiviato con autorità l’impegno col Pegognaga, regolato con un netto 3-0, e sfumato definitivamente il primo posto, con la vittoria del campionato da parte del Buscoldo, l’Ostiglia pensa in prospettiva ai play off, ma punta a finire la regular season nel miglior modo possibile. Domenica i biancocelesti del presidente Nicola Novi saranno di scena sul campo proprio del Buscoldo di Alessandro Tinazzo, fresco campione e in procinto di tornare in Seconda categoria. La sfida mette di fronte la capolista e la sua principale inseguitrice: l’Ostiglia è seconda, a undici punti dai neroverdi, già battuti all’andata di misura (1-0). Se da una parte il Buscoldo vorrà festeggiare la promozione davanti al proprio pubblico, dall’altra gli ospiti proveranno a confermare il loro valore. «Andiamo a giocarci la nostra partita contro la capolista, che ha già iniziato i festeggiamenti – sottolinea mister Emanuele Negrini –. Anche vincere non cambierebbe nulla: il Buscoldo ha meritato il successo del girone, dimostrando grande forza, soprattutto in attacco. Non vogliamo rovinare la loro festa, ma sappiamo che non ci verrà regalato niente. Prepariamo la gara con la solita attenzione: siamo secondi e vogliamo restarci fino alla fine, anche se la concorrenza non mollerà».