Tamburello femminile indoor – La Cavrianese si gode il titolo italiano Juniores

CAVRIANA Entusiasmo, soddisfazione ed orgoglio. Questi gli stati d’animo che albergano in casa della Cavrianese. Il motivo è presto detto: la conquista, da parte delle ragazze della formazione Juniores, del titolo italiano di tamburello indoor. Sabato scorso, al termine di due sfide affrontate nell’impianto sportivo di Castel Goffredo, con grande autorevolezza e determinazione hanno festeggiato il triplete nella specialità.

Le Juniores della Cavrianese, dirette dall’esperto Vittorio Beatini, hanno iniziato la stagione con la conquista del titolo provinciale, poi hanno messo in bacheca anche quello regionale. Ora hanno posto sulla propria maglia lo scudetto tricolore. Il titolo è arrivato battendo due formazioni che disponevano di ottimi potenziali come il Fumane (Vr) e l’Aldeno (Bg).

Ad esultare per questo importante tricolore sono state: Benedetta Premoli (capitana), Gloria Tondini, Paola Bianzina, Giorgia Patelli e Camilla Tondini. «Le ragazze sono state davvero bravissime – sottolinea il tecnico Beatini – . Dopo anni di duro lavoro, di allenamenti e di titoli sfumati di poco, stanno finalmente ottenendo i risultati che meritano. Dopo il tricolore open 2025 nella stessa categoria, ora è arrivata la conferma nell’indoor 2026. Sono ovviamente orgoglioso di questo gruppo. Se lo sono meritate questo significativo traguardo, anche per come hanno saputo gestire le due partite e superare i momenti di difficoltà».