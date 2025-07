Calcio Terza Categoria – San Giorgio appena nato e già ambizioso

SAN GIORGIO BIGARELLO Un ritorno atteso e carico di entusiasmo: al Bar Talismano di Castiglione Mantovano, si è tenuta la presentazione ufficiale dell’Union Team San Giorgio, nuova realtà calcistica che riporta il popoloso comune dell’hinterland mantovano a competere in Terza categoria. A fare gli onori di casa il presidente Alessandro Boldrini, affiancato dall’assessore allo sport Laura Spiritelli e dal tecnico Paolo Feci, chiamato a guidare una squadra costruita da zero ma ambiziosa. «Torno ad allenare dopo qualche stagione di pausa – ha spiegato Feci – e trovo una rosa ben assemblata, con giovani e giocatori d’esperienza. La società è strutturata e con idee chiare: il nostro obiettivo è fare bene e crescere, ma sarà il campo a dire chi siamo davvero». L’Union Team nasce con basi solide e una precisa volontà: restituire a San Giorgio una squadra in cui riconoscersi e per dare uno sbocco ai giovani della filiera Union Team: il team di Marmirolo infatti ha accompagnato la nascita di questo nuovo sodalizio, a due anni dalla fusione. Ora la parola passa al campionato.