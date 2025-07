Canoa – Sara Vesentini a Castel Gandolfo per il raduno con la Nazionale

CASTEL GANDOLFO (Roma) Sara Vesentini (in foto) da domani fino al 17 di agosto sarà impegnata in un altro raduno con la Nazionale, inerente la canoa velocità femminile senior, a Castel Gandolfo. La forte virgiliana del Kcs Kayak Cremona Sport sino a sabato scorso era in raduno a Sabaudia. Ricordiamo che di recente è stata impegnata in Romania nel Campionato Europeo Under 23: nella finale del K4 500 aveva chiuso all’ottavo posto.

Le altre convocate per il raduno di Castel Gandolfo sono: Lucrezia Zironi, Meshua Marigo, Giada Rossetti e Giuiia Bentivoglio (Fiamme Azzurre), Giorgia Lacalamita e Agata Fantini (Marina Militare), Irene Bellan (Fiamme Oro), Sara Mrzyglod (Reale Tevere Remo), Sophia Vianello (Kayak Cremona Sport) e Alessandra Centrobe (Barion Sporting Club).