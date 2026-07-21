Grave incidente sul lavoro a Gonzaga: agricoltore di 46 anni schiacciato da un trattore, è in pericolo di vita

GONZAGA – Un gravissimo infortunio sul lavoro si è verificato nel pomeriggio odierno a Gonzaga, all’interno dell’azienda agricola “Landini Andrea e Matteo S.S.” situata in strada comunale Brusamolino.

La dinamica dell’incidente

La vittima è il titolare dell’azienda, un uomo di 46 anni. Secondo le prime ricostruzioni, l’agricoltore stava effettuando le normali operazioni di aggancio di un carro a un trattore quando, per cause ancora in corso di accertamento, è rimasto tragicamente schiacciato dal mezzo agricolo.

I soccorsi e i rilievi

I soccorsi sono scattati immediatamente. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che, valutata la gravità della situazione, ha richiesto l’intervento tempestivo dell’eliambulanza. Il quarantaseienne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale civile di Mantova, dove si trova attualmente ricoverato in pericolo di vita.

Per i rilievi di legge e per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Gonzaga, insieme ai tecnici del personale ATS incaricati di verificare il rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro.