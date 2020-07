Calciomercato dilettanti – Casalromano attende Scalvenzi. Viadana: ufficiale Berigazzi

VIADANA Il mercato di quest’anno ci ha regalato qualche colpo a sorpresa: di fatto le nostre big hanno ripescato giocatori di valore, finiti per motivi personali in categoria inferiore, ma pronti a rimettersi in gioco su palcoscenici più nobili. Potrebbe essere questo il caso di Elia Piroli, uomo simbolo del S.Egidio S.Pio, che sarebbe entrato nel mirino di San Lazzaro, Porto e Curtatone. Staremo a vedere: di certo, con i suoi 8 gol è stato tra i protagonisti dell’annata super dei cittadini, e potrebbe guadagnarsi una chance in categoria superiore. Restiamo a parlare di big mantovane, con il Casalromano che aspetta la firma di Scalvenzi e saluta Francesco Scidone, che tra i gialloblù, il Real Dor e il Borgosatollo, ha scelto quest’ultimo. L’Asola continua a cercare una quota 2002, del Mantova oltre a Rossin (appetito anche da Governolese e SanLa), piacciono anche Croci e Campagnari. Nulla da fare per Tosi che sembra destinato ad una D. In Prima Categoria il Viadana ha presentato il colpo che abbiamo annunciato ieri: si tratta di Mattia Berigazzi, esperto centrocampista classe 1990, che dopo aver vinto il campionato con la maglia del Boretto, approda in gialloblù.

Sempre in Prima il Gonzaga si muove per i rinforzi: oltre a Esposito della Governolese e Rammairone della Casteldariese, il team aquilotto è interessato a due difensori, Federico Carretti del Guastalla e Fornasari della Futura Dosolo. Per l’attacco, arenatasi la pista Dennis Omorogieva si pensa al grande ritorno di Alessandro Bellini, esperto bomber. Su di lui avrebbe sondato il terreno anche il Suzzara.

Claudio Bonisoli, allenatore mantovano, ha lasciato la panchina della bresciana Acquafredda.