Violento scontro tra auto sulla Sp 57, all’altezza dell’incrocio tra Strada Santa ed il Serraglio. Due i feriti

BUSCOLDO (CURTATONE) – Grave incidente, seppure fortunatamente senza tragiche conseguenze, questo pomeriggio intorno alle 15.30, sulla Sp 57 all’altezza dell’incrocio tra Strada Santa ed il Serraglio. Due le auto rimaste coinvolte, una Fiat Panda rossa ed una Ford Ka gialla, con a bordo una 31enne ed una 82enne. Ancora da chiarire la dinamica, al vaglio della polizia locale di Curtatone.

Sul posto due ambulanze e l’automedica: le condizioni dei feriti, nonostante il violento impatto non sono apparse gravi. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale Carlo Poma di Mantova: nella norma i parametri vitali. Intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza le auto incidentate.

—NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO–