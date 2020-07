Rugby Top 12 – Il trequarti Ciofani: “Viadana, la miglior squadra in cui crescere”

VIADANA Tra le conferme del Rugby Viadana, ecco quella dell’aquilano Alessandro Ciofani, nome importante nella linea dei trequarti. Il classe 1999 è pronto a continuare il suo percorso nel massimo campionato italiano con la maglia giallonera. Può giocare indistintamente sia estremo che apertura ed è un prodotto del vivaio del club della città natale dell’Aquila Rugby. E’ passato al Rugby Brescia nella stagione 2018/19, ma solo a partire da gennaio poiché rientrava da un infortunio al ginocchio destro.

Le parole del direttore sportivo Alberto Bronzini: «Alessando è stata una gradita sorpresa della stagione scorsa. E’ un atleta dotato di grande velocità ed è un buon finalizzatore. Durante l’anno ha avuto una crescita progressiva, tanto da diventare un punto di riferimento della linea arretrata della squadra».

Le dichiarazioni del giovane Ciofani, felicissimo di poter continuare a indossare la maglia giallonera: «Sono entusiasta di tornare a far parte del Rugby Viadana che considero la miglior opportunità di crescita professionale in un territorio che seppur ferito tornerà a brillare. Il mio contributo sportivo sarà, per questo, ancora più incisivo e motivato grazie all’accoglienza di quella che considero la mia seconda grande famiglia». Ciofani è ancora molto giovane ma nel corso della scorsa stagione ha già avuto le chance di mettersi in mostra, tanto da meritarsi la riconferma. Il nuovo allenatore German Fernandez sa come valorizzare i giovani e sicuramente il trequarti aquilano, dall’ex Pumas, potrà imparare molto nel corso del suo percorso di crescita, sempre restando a disposizione massima del gruppo. Altre due conferme importanti sono quelle dell’apertura argentina Ignacio Bernardo Ceballos e di Sebastien Zaridze, centro ventenne nato a New York e cresciuto nella Unione Rugby Capitolina.

Intanto, è stato ufficializzato il passaggio del giovane Riccardo Andreoli all’Accademia Ivan Francescato che gioca in serie A. Tre ex Viadana nello staff tecnico: il tecnico Mattia Dolcetto, il vice Roberto Santamaria e il preparatore fisico mantovano Massimo Zaghini.