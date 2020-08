Merlino: Viadana abbatta tutte le barriere architettoniche

VIADANA La modernità di un paese si vede anche da come esso si rapporta con la situazione delle barriere architettoniche: ne è convinto Fabio Merlino, figlio del compianto tenente dei carabinieri Filippo e membro della lista “Generazione Viadana” che sostiene Alessia Minotti alle prossime amministrative.

«Un sistema di viabilità funzionante è un segno tangibile di civiltà – sostiene – Non si tratta di tutelare solamente i portatori di disabilità, bensì i cittadini tutti, anziani inclusi, che ne potrebbero beneficiarne vedendosi semplificati gli spostamenti incentivando al contempo il commercio. Oggi Viadana, in merito alle problematiche sulla viabilità, si presenta come una città “superata” che necessita una celere valutazione in merito alla possibilità di abbattimento delle numerose ed inutili barriere architettoniche».

Tra le proposte di Fabio Merlino, l’efficientamento dello sportello comunale adibito al disbrigo di tutte le pratiche burocratiche attualmente necessarie per molteplici necessità: dalla prenotazione di una semplice visita, a situazione più articolate: «Ma anche – aggiunge – un’accurata mappatura degli “scivoli” dei marciapiedi, nella grande maggioranza dei casi non fruibili dalle carrozzine elettriche e/o manuali. Il nostro territorio deve superare un modello non più attuale arrivando ad aumentare, sino alla completa fruibilità, la presenza di rampe che agevolino l’ingresso nei luoghi pubblici o nei locali».

Un’ultima osservazione viene riservata all’accesso dei disabili, ai mezzi pubblici: «Stiamo studiando – conclude Merlino – la possibilità di realizzare accordi con le varie compagnie di trasporto affinché ogni autobus che passi da Viadana sia predisposto per la salita e la discesa delle carrozzine. Ci impegneremo ad intavolare collaborazioni in tal senso anche con comuni limitrofi e al fine di agevolare i collegamenti con le città più grandi». (nico)