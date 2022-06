Calciomercato dilettanti – Castellana punta il mirino su Faye Pape

MANTOVA Un altro attaccante si aggiunge al casting della Castellana, che vuole essere protagonista nel prossimo campionato di Promozione e vuole affiancare una prima punta blasonata al nuovo ingresso Marangi: dopo Seck e Andrea Favagrossa, i goffredesi sarebbero interessati a Faye Pape, forte attaccante nell’ultima stagione all’Ospitaletto. Si tratta di un ex, peraltro, anche se Faye, ingaggiato ai tempi della Serie D, non fece in tempo ad esordire. Staremo a vedere. Cerca una punta anche il Castiglione (in Eccellenza): il nome di Valente è sulla lista, ma non è l’unico. Cerca rinforzi il Marmirolo del nuovo tecnico Davide Marmiroli: nelle mire dei neroverdi c’è l’esperto difensore Edoardo Rossi (sondato anche dalla Governolese), ma anche i giovani scuola Mantova Serenghi, Gjeci, Rossin e Zuccati. Continua la campagna di rinnovamento dell’Asola che se da un lato conferma Caldera e Buonaiuto, dopo aver acquistato Bovi e Galante dallo Sporting Club, dall’altro saluta giocatori di peso dell’attuale rosa come Ferrara, Luca Favagrossa, Ottoni e Mingardi.

Tutto fermo a Suzzara, sul fronte delle entrate: le zebre aspettano Vezzani, che darà una risposta soltanto domani, ma paiono in dirittura gli acquisti di Akinbinu e Garutti, che potrebbero seguire il già certo Terragin. Tante le possibili uscite: Ruggeri è stato cercato dalla Villimpentese, Visioli è nel mirino del Boretto, su Rizvani punta forte il Quistello, Mortari piace a San Felice e Cavezzo. In partenza anche Carlini. Potrebbe essere Faglioni il nuovo mister dell’Acquanegra, mentre il titolo di Seconda della Futura resta sempre appetito da alcune società: si tratta di Castiglione (per la seconda squadra), Borgo Virgilio e Rapid Viadana.