Calcio Prima Categoria – De Martino: “Sporting, hai tutto per giocartela fino in fondo”

GOITO Dopo il sogno play off infranto nella semifinale contro la Serenissima, lo Sporting Club è pronto a riprovare la scalata alla Promozione, sempre sotto la guida di Luca De Martino. «Dobbiamo partire il 7 agosto subito con il giusto piglio, con qualità, impegno e determinazione. Penso e sono convinto che possiamo giocarcela con tutti, ma servono lavoro, sacrificio ed umiltà. Bisognerà dire no a tante cose fuori dal calcio, ma sono fortunato perché ho dei ragazzi che mi seguono e sono molto motivati. Faremo un campionato incredibile». «Quando sono arrivato qui per motivi di lavoro – spiega – non pensavo sarei ripartito dalla Prima Categoria. Vengo da altre realtà, ma la mia decisione è stata condizionata da come si vive il calcio qui: ho conosciuto persone che privilegiano il lato sportivo ai soldi. Ho subito visto la vicinanza della società ai ragazzi, mi ha colpito molto». Nonostante le sole sette panchine all’attivo, De Martino è rimasto colpito dalla competitività lombarda: «Vedendo la qualità del girone, tra play off e campionato mi sono ricreduto, c’è una buona competitività; sono tante le squadre all’avanguardia». «L’anno prossimo avremo ancora tanta concorrenza, ma vogliamo arrivare in fondo per giocarci il titolo, senza passare per i play-off». Ormai l’organico sembra delineato: «Manca ancora qualcosina, perché sono incontentabile, ma ad ora sono arrivati alcuni atleti di spessore come Azzali, Cabroni, Rasini, Tonini. Il mio più grande complimento va però all’acquisto, tra virgolette, dei ragazzi già presenti in rosa. Non è stato facile mantenere l’ossatura, e per me questo significa impegno da parte mia e del mio staff per ricambiare la fiducia che i ragazzi hanno riposto in noi. Abbiamo salutato ragazzi come Ndiaye e Ongaro, ottimi giocatori. Ma è stata una scelta legata esclusivamente al modo di giocare che abbiamo in mente».