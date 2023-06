Calciomercato dilettanti – Colpo Castiglione: arriva Salvaterra. L’Union Marmirolo prende Melaca. Villimpentese boom: ecco Giarruffo

Mantova Colpo a sorpresa del Castiglione, che ha ingaggiato l’esterno Thomas Salvaterra, 22 anni, la scorsa stagione al Porto. Non inganni il fatto che arrivi dalla Prima Categoria, dove per altro ha fatto sempre la differenza. Prima di andare negli Usa per motivi di studio, giocava infatti in Serie D nel Villafranca. E’, insomma, un giocatore che in Eccellenza ci sta tutto. I Mastini hanno inoltre confermato l’attaccante Campagnari.

Un flash da Suzzara per dire che il nuovo direttore sportivo potrebbe essere Fausto Tinazzo. Il Marmirolo-Union Team rinforza l’attacco con Previs Melaca, giovane punta classe 2002 ex Castelnuovo del Garda e Vigasio. Nell’organico non troverà posto Boselli, sono invece confermati Battaioli e Fare. A proposito di attaccanti, la Villimpentese ha strappato alla concorrenza bomber Marco Giarruffo (nella foto) «perchè – assicura mister Ciccone – ci vogliamo divertire anche in Prima». Domani è previsto l’incontro tra le società per definire il passaggio di Meloni dal Suzzara alla Serenissima. Mentre la Rapid United saluta Matteo Lacovara che già dallo scorso febbraio si è trasferito con la famiglia in provincia di Padova.

Scendiamo di categoria. La Ceresarese deve trovare l’accordo con lo Sporting Club per Ciulla e la conferma di Pedercini e Stefanini. La Dinamo Gonzaga tratta invece con la Governolese i fratelli Pacilli. Lo Juniors Cerlongo riprende Cartapati dalla Voltesi; confermati nell’organico i vari Gentilin, Campagnari, Bottaro, Elia e Marco Tonolli, Buttarelli e Nardi. Piace Ciulla, dello Sporting, che abbiamo visto interessa anche alla Ceresarese.