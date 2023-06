Ciclismo giovanile – I ragazzi del Mincio Chiese fanno sognare

Ceresara La prima parte della stagione è già alle spalle e in attesa di vivere da protagonisti la fase delle gare titolate, in casa Mincio Chiese si valuta il cammino compiuto dai propri ragazzi, soprattutto delle formazioni Esordienti e Allievi. Per quel che riguarda i più giovani, diretti da Paolo Armanini e Stefano Battisti, il dato più significativo sono le tre vittorie collezionate finora più i vari piazzamenti da podio e da top ten. A salire sul gradino più alto del podio in tutti e tre i casi è stato Federico Rezzaghi, classe 2009, che in più è giunto secondo a Novi con la maglia della rappresentativa lombarda. Tra gli Allievi, guidati dall’ammiraglia dall’esperto Marco Bertoletti, i successi sono stati quattro, tre a firma di Federico Saccani, due su strada e uno in pista, e uno di Filippo Marocchi, entrambi classe 2007. Il palmares stagionale si è arricchito nell’ultimo weekend di corse con due vittorie e due secondi posti. «Il bilancio fino a qui è più che positivo – afferma il dirigente gialloblù, Simone Pezzini -. Con gli Allievi non è facile ripetersi tutti gli anni ad un certo livello. Noi però ci stiamo riuscendo anche in virtù del fatto che possiamo attingere da un vivaio di Esordienti che stanno lavorando bene e che nel momento in cui approdano alla categoria superiore riescono a cogliere brillanti risultati. Un plauso, quindi, è da rivolgere tanto a Marco Bertoletti, con il quale collabora il papà Giuseppe, quanto a Paolo Armanini e Stefano Battisti per il lavoro compiuto». «Da qui a fine luglio – prosegue Pezzini – sarà il periodo più significativo della stagione in quanto sono in palio le maglie biancoverdi e tricolori. Si parte domenica a Sondrio con il Campionato Regionale per gli Allievi; martedì e mercoledì prossimi ci sarà il Campionato lombardo della pista a Busto Garolfo. Il 25 giugno sarà la volta del Campionato Regionale Esordienti ad Almenno San Bartolomeo (Bg) e il 9 luglio a Boario il Campionato Italiano su strada di entrambe le categorie».

«Per quel che concerne i Giovanissimi – aggiunge il dirigente e tecnico del Mincio Chiese – sabato a Cavriana ci sarà il campionato provinciale, mentre il 2 luglio a Lurago d’Erba il Regionale di società. Gli Italiani della pista si terranno invece ai primi di agosto sul velodromo di Forlì e anche lì pensiamo di poter dire la nostra. Finora abbiamo avuto ottimi risultati e siamo fiduciosi di poter centrare anche altri risultati di rilievo, considerando però che un elemento fondamentale è sempre la buona sorte».