Tampone rapido e gratuito per i residenti di Castelbelforte

CASTELBELFORTE – Il Comune di Castelberforte in collaborazione con l’Associazione della Donazione organi hanno organizzato la campagna di screening con test tampone rapido antigenico naso-faringeo volontaria e gratuita. L’appuntamento è presso il Covid point allestito al centro polivalente “Aldo Bennati” con ingresso da piazza Dulio Marini dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. Ecco di seguito alcune informazione riguardo al servizio: il test del tampone è rivolto alla sola popolazione residente e asintomatica; per effettuare il test occorre prendere appuntamento telefonando al numero 348/ 0703637 tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle ore 19. Possono effettuare il test le persone maggiorenni o minorenni con almeno 14 anni accompagnati da u genitore, previa compilazione del questionario, verifica sintomi e consenso. I moduli sono reperibili presso l’edicola Portioli, la tabaccheria Sgarbossa, Scacco Matto e Farmacia locale. In caso di referto con positività, l’utente valuterà con il proprio medico di base l’eventuale ricorso al tampone molecolare.