Calciomercato dilettanti – L’Asola si rinforza con Spagnoli. Pini alla Gove, Florez all Rove

MANTOVA Sono giorni febbrili per il calciomercato dilettantistico. Cominciamo dalla Promozione, dove si registrano una novità e una conferma in casa Asola. La novità è Iacopo Spagnoli, difensore classe 1998, con un passato al Fiorenzuola, alla Vigor Carpaneto e al Colorno (dove è stato compagno di squadra di Altinier). La conferma è il centrocampista Giacomo Torreggiani. Passiamo al Suzzara: ancora qualche giorno e il quadro dovrebbe diventare più chiaro. Il presidente Palvarini è in vacanza, da lunedì dovrebbe essere operativo per siglare l’accordo di partnership con Soccer Universities, società americana che porterebbe un congruo numero di atleti e il mister: si parla di un tecnico, forse messicano, con trascorsi da calciatore in Spagna. Al momento sono solo voci, la prossima settimana dovrebbero esserci finalmente delle certezze. L’unica certezza al momento è che nessuno ha telefonato a mister Agide Artoni, artefice della salvezza dei bianconeri, come lui stesso ha ammesso (non senza rammarico) nell’intervista concessa alla Voce.

Passiamo in Prima Categoria. La Governolese ha chiuso per il centrocampista Andrea Pini, ex San Lazzaro, che aveva detto di no al Gonzaga. Il Porto avrebbe come obiettivo il difensore Giovanni Vincenzi, ex Union Team, sul quale si registra anche l’interesse della Villimpentese.

In Seconda Categoria gran colpo per la Roverbellese, che si assicura il centrocampista Luis Florez, reduce dal salto in Promozione con l’Union Team. Ingaggiato anche l’attaccante Gazzoni ex Sant’Egidio San Pio X e New Castellucchio, da dove in precedenza erano giunti Dall’Acqua e Maccari. Alla Voltesi si accasa Bourgana, mentre è in cerca di squadra Rizqallah. Il Quistello si assicura il portiere Benedini, ex Voltesi. Lasciano il Curtatone Giacomo Martinetti e Giacomo Bonora, con quest’ultimo che appende gli scarpini al chiodo. Sul fronte allenatori, l’Atletico Castiglione ha ufficializzato Paolo Rastelli e il suo vice Fabio Ragnoli.

Infine la Terza Categoria. L’estremo difensore Edoardo Ficarelli e il difensore Lorenzo Carra sono i primi due colpi in entrata del Segnate. Conferma per Ballista (alla 15esima stagione coi granata), mentre per Ruberti, Montagnini, Singh e Benatti si attende il rinnovo del prestito dalla Poggese.