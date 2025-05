Calciomercato dilettanti – Poggese boom: Altinier sarà il nuovo ds

MANTOVA Movimenti intensi sul fronte del calciomercato dilettantistico. La Poggese è ancora impegnata nei play off, ma si sta già muovendo in vista del possibile sbarco in Promozione. Per rinforzare la squadra sonda Zanazzi, nome già sul taccuino della dirigenza, ma il colpo da novanta riguarda Cristian Altinier (nella foto), che potrebbe sbarcare a Poggio Rusco con il ruolo di direttore sportivo che quest’anno ha rivestito a Villafranca. Bomber Martina è stato contattato dalla Correggese, società fresca di promozione in Serie D. Un interesse che potrebbe rappresentare una nuova sfida per il giocatore, reduce da una stagione positiva.

In Prima, l’Union Team Marmirolo è pronto a ripartire con Makris Petrozzi in panchina, anche se non è l’unico candidato. Mazzocchi e Matteo Vincenzi (l’ex Marmirolo) sono stati avvistati in un primo incontro con la dirigenza del Porto, segnale di un possibile avvicinamento che potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni. Anche Pernigotti è al centro delle attenzioni: per lui c’è stato un colloquio con la Dinamo, che sta valutando più profili per rafforzare la rosa. La pista che porta a Tayo Akinbinu sembra essersi raffreddata: il giocatore avrebbe avanzato richieste considerate eccessive dal club, che sta ora valutando alternative. Federico Mortini, bandiera del Viadana, è il primo colpo in entrata per la neopromossa Piccola Atene. Lo stesso Viadana ha preso dalla Casalese l’attaccante Andrea Denti.

In Seconda Categoria, Tiziano Mistai non è più l’allenatore del Casaloldo, mentre Manuele Galafassi incontrerà domani i dirigenti della Rapid United per discutere la possibile conferma. L’esperto difensore Caccavale potrebbe lasciare la Voltese. E ora in Terza: Paitoni, ex Acquanegra, e Mattia Somma, ex Pieve 010, sono i primi rinforzi per il Casalromano. Il Correggioli potrebbe essere una possibile new entry con Cesare Bruschi in panchina. Insomma, il mercato è solo agli inizi, ma i primi intrecci fanno già capire che sarà un’estate calda.