Canoa – Canottieri Mincio, tris tricolore

SEGRATE Nella seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti di canoa, che si concludono domani sulle acque dell’Idroscalo, la Canottieri Mincio è stata ancora tra le protagoniste. Sulla distanza dei 500 metri ha conquistato ben tre titoli italiani: Sara Vesentini è salita sul podio più alto nel K1 junior col tempo di 1’57”14. In finale anche Beatrice Gaggero che ha chiuso al quinto posto. Beatrice e Sara hanno poi conquistato il tricolore nel K2 junior col riscontro cronometrico di 1’52”05. Terzo podio più alto per Emma Rodelli e Chiara Nasi nella finale diretta del K2 ragazze in 1’55”36.

Nel palmares odierno per il sodalizio di Cittadella anche due medaglie d’argento, con Emma Rodelli nel K1 ragazze, col riscontro cronometrico di 2’04”28. Nel K4 junior in finale, Gaggero, Vesentini, Nasi e Rodelli hanno terminato la loro fatica col tempo di 1’46”79.

«Direi che è andata sin troppo bene – afferma il tecnico della Canottieri Daniele Rossi – Peccato per Alessio Campari che per cinque decimi ha sfiorato la finale nel K1 Under 23, Ha soltanto 18 anni e in gara c’erano Beccaro e Di Liberto che dovrebbero partecipare alle Olimpiadi».