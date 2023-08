Canoa – Mondiali, Sara Vesentini in semifinale

Duisburg (Germania) Buona la prima. Il K4 500 azzurro ha centrato il primo obiettivo: la semifinale. Ieri la barca italiana, composta dalla 20enne mantovana della Canottieri Mincio Sara Vesentini e dalle compagne Sara Daldoss, Lucrezia Zironi (Fiamme Azzurre) e Irene Bellan (Fiamme Oro), ha fatto il suo (ottimo) debutto ai Campionati del Mondo di Duisburg, in Germania, validi anche come qualificazione per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Nella prima batteria ha chiuso sesta con il tempo di 1:34.447, staccando così il pass per la semifinale di domani con il 15esimo crono complessivo: passavano le imbarcazioni classificatesi dal secondo al settimo posto nelle due batterie, mentre le prime andavano direttamente alla finale A. Domani le azzurre saranno al via della “semi” 1 (ore 11.30): avversarie le nazionali di Portogallo, Canada, Messico, Nuova Zelanda, Australia, Serbia, Gran Bretagna e Uzbekistan. L’altra gara (ore 11.36) invece vedrà in acqua Francia, Norvegia, Repubblica Ceca, Ungheria, Danimarca, Germania, Ucraina, Olanda e Slovacchia. In questo caso in finale A passano le primo tre, mentre dalla quarta alla settima vanno alla finale B, più l’ottava che ha il miglior tempo. Le restanti sono eliminate. Nel pomeriggio la finale A sarà alle ore 15.47, la B alle ore 17.19. Mission impossible la gara per le medaglie, si punta forte sulla B. Un buon piazzamento potrebbe valere anche il ticket olimpico per la barca italiana. «Tutto come previsto – afferma il tecnico della Canottieri Mincio Daniele Rossi – Il K4 500 azzurro ha staccato il pass per la semifinale. Ora l’obiettivo è la finale B. Batteria ok, ma si può far meglio nella partenza e nella parte centrale della gara».