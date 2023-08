Pallavolo – Europei al via per Michieletto e l’Italia

Roma Scatta oggi l’avventura Europea per la nazionale maschile di Ferdinando De Giorgi che si ritroverà a Bologna, sede della gara d’esordio di lunedì 28 con il Belgio. Dopo il Memorial Wagner, giocato e vinto a Cracovia dagli azzurri, il Commissario Tecnico ha fatto le sue scelte sui 14 che prenderanno parte alla rassegna continentale. Presente tra gli schiacciatori il mantovano Alessandro Michieletto. Il percorso dell’Italia, che partirà dall’Unipol Arena di Bologna, proseguirà per Perugia e Ancona con le gare in programma nella Pool A che vedrà l’Italia affrontare Svizzera, Serbia, Germania, Belgio ed Estonia. A presentare la rassegna continentale è stato il tecnico salentino: «Questo campionato Europeo sono convinto che sarà un momento bellissimo per la nostra pallavolo, come si sta vedendo con l’Europeo femminile, con tanto coinvolgimento. Andremo in diverse città, ci sarà grande affetto e questo sarà un aspetto molto positivo». I 14 convocati dal tecnico De Giorgi. Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli; Schiacciatori: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Tommaso Rinaldi. Centrali: Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Roberto Russo, Giovanni Sanguinetti. Opposti: Alessandro Bovolenta, Yuri Romanò. Liberi: Fabio Balaso, Leonardo Scanferla. Ecco il calendario della prima fase. Pool A: lunedì 28 ore 21 Belgio-Italia; giovedì 31 ore 21 Estonia-Italia; venerdì 1 settembre ore 21 Serbia-Italia: lunedì 4 settembre ore 21 Italia-Svizzera; mercoledì 6 settembre ore 21 Germania-Italia.