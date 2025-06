Canoa U23 – Sara Vesentini brilla all’Idroscalo e rientra nel giro della Nazionale

Cremona Sara Vesentini, la canoista mantovana in forza al KCS Kayak Cremona, è tornata in grande evidenza lo scorso fine settimana sulle acque dell’Idroscalo di Segrate. Nella Gara Nazionale valevole come prova di selezione per Junior e Under 23, in vista dei Mondiali di categoria a Montemor-O-Velho (Portogallo, dal 23 al 27 luglio), l’ex Canottieri Mincio ha conquistato ben tre medaglie: l’oro nel K4 500 con le compagne del KCS Erika Ballarin, Marta De Battisti e Carola Minacci, l’argento nel K1 200 metri e il bronzo nel K1 500 metri. Tre risultati importanti, che la riportano nel giro della Nazionale. «Le gare in programma all’Idroscalo erano selezioni valide per la Nazionale Under 23 – spiega Sara – I piazzamenti che ho ottenuto sono stati fondamentali per rientrare tra le atlete osservate in vista degli Europei e dei Mondiali di categoria. Tuttavia, al momento, non so ancora a quali gare parteciperò». Vesentini, infatti, non era stata chiamata per le prime due prove di Coppa del Mondo senior né per il recente raduno federale a Sabaudia, per problemi fisici. Ora, però, potrebbe ritagliarsi uno spazio importante nella categoria Under 23. «A dicembre dello scorso anno ho contratto la mononucleosi – racconta ancora Vesentini – Se presa in forma severa, è una malattia che può debilitare molto, e per un’atleta è davvero penalizzante. A causa di questo problema, non sono riuscita ad allenarmi in modo costante da gennaio fino a maggio. In inverno ero stata convocata per un raduno con la Nazionale, ma non ho potuto partecipare proprio per le mie condizioni fisiche». Ora Sara guarda avanti con fiducia, decisa a recuperare ancor di più la forma e a rimettersi in gioco ai massimi livelli.