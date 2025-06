Atletica – Libertas in evidenza su più fronti

Mantova Non ha sosta la lunga stagione agonistica degli atleti della Libertas. L’anno è iniziato con le campestri e le indoor ed ora prosegue su pista, con ben quattro atleti che hanno ottenuto il tempo limite per i Campionati Italiani. I Tricolori andranno in scena tra una ventina di giorni a Rieti e a Grosseto.

Intanto si cerca sempre di migliorare, ed è ciò che hanno fatto sia i più giovani sia quelli delle categorie assolute a Modena, a Bologna e a Cremona. A Modena, al Memorial “Brandoli”, Emily Meneghinello ottiene un valido 58’’63 (prima allieva) e 3ª tra le 30 Assolute. Su buoni livelli i m. 200 con Edoardo Pinotti che si migliora in 23’’42 e l’allieva Giulia Scansani che corre in 27’’45. Tutti al personale gli Allievi che corrono tra gli Assoluti. Filippo Tosi debutta nei 110 ostacoli in 17’’74, nei 1500 Oscar Torresani corre in 4’36’’40 e Riccardo Zaffanella in 4’50’’23. Nel getto del peso Giulio Veneri, che nella gara precedente aveva fatto il limite per gli Italiani (14.55), non si trova bene sulla pedana scivolosa, fa diversi nulli e conclude con un modesto 12.70. A Bologna Gabriele Di Giacomo, che già detiene il pass per i Tricolori con 14.04 ottenuto alla kermesse indoor, atterra a 13.88 prima di dedicarsi completamente alla maturità. A Cremona tanti “piccoli” e quasi tutti al personale. Tra le ragazze molto valida Najiri Quagliarella sui 60 ostacoli: è terza in 10’’32 e quinta Adele Biaggi in 10’’81. Si eguaglia nell’alto Bianca Tosi con m 1.31. Buon debutto di Emma Pasquali nel getto del peso che lancia a m 7.65. La 4×100 ragazze con Lugli, Tosi, Quagliarella e Biaggi, con un finale travolgente, giunge a ridosso della prima in 56’’83. Forti gli esordienti di quinta elementare. Ginevra Negri vince e convince nei m 40 ostacoli in 7’’73 ed è seconda nel lungo col personale di m. 4.08. Due personali anche per Ginevra Savioli sia negli ostacoli con 8’’57 che nel lungo con un buon 3.96 ed è terza. Tra i maschi Nirwan Sampaya, che dimostra più doti per il mezzofondo, ottiene due quarti posti sia negli ostacoli corsi in 7’’83 sia nel lungo con m 3.79