Ciclismo – Che spettacolo il Memorial Benlodi! Barone e Marassi in cima al podio

BOCCADIGANDA Il 1° Memorial Luigi Benlodi Trofeo Comune di Borgo Virgilio chiama e più di 160 giovanissimi rispondono “presente”. L’appuntamento, svoltosi ieri pomeriggio a Boccadiganda su un circuito piuttosto impegnativo di oltre mille metri, ha soddisfatto a pieno le attese dei numerosi appassionati. L’efficiente macchina organizzativa allestita dai dirigenti dell’Allgor Tatobike ha consentito ai ragazzi e alle ragazze di formazioni provenienti dalla Lombardia (mantovani compresi), dal Veneto e dall’Emilia, di esaltarsi e ottenere calorosi applausi. Anche i baby dell’Allgor Tatobike, degli Amici del Pedale Rivaltese, del Mincio Chiese e del Ciclo Club hanno lavorato sodo per conquistare il podio.

Questi i risultati più significativa di giornata: Marlon Quiroga Ramos si è piazzato 2° nella G2; idem Mattia Araldi nella G4, mentre il compagno di squadra Leonardo Mai ha chiuso 3°. Nella G5 successo per Maela Barone e piazza d’onore per Marco Casciano. Infine nella G6 la parte del leone l’hanno fatta le ragazze che hanno ottenuto la vittoria con Lucia Marassi, il secondo posto con Greta Giannotta ed il terzo con Beatrice Costa.

L’appuntamento di ieri ha chiuso un poker di competizioni allestite sempre dal team del presidente Roberto Tagliati che hanno assegnato il Gp Allgor Informatica. Tra il pubblico: il sindaco di Borgo Virgilio Francesco Aporti, che non ha nascosto la propria soddisfazione per lo spettacolo; il presidente provinciale Fci Fausto Armanini, con il suo vice Lido Baracca; e i componenti delle commissioni nazionali dell’Fci Gianfranco Allegretti (vigilanza professionisti) e Adriano Roverselli (benemerenze). Tra i momenti salienti delle sette gare disputate, il numero proposto da Fabio Pelanek del Feralpi, figlio d’arte. L’atleta nella gara della G5 ha preso il largo alle prime pedalate, senza essere più ripreso dagli avversari, e si è presentato solitario sotto lo striscione d’arrivo.