Ciclismo – Domani i Giovanissimi di scena a Goito e Sarginesco

Mantova Domani doppio impegno per i Giovanissimi nel Mantovano. Alla mattina a partire dalle ore 10, a Goito in zona impianti sportivi, si terrà l’8° Trofeo Elettrodigit Trofeo Lombardia, ovvero il campionato regionale mtb per selezioni dei Comitati provinciali Fci. Ad animare questo prestigioso appuntamento, allestito dall’Orange Frog Bike Team Piubega, con la collaborazione del Comune di Goito, del Comitato regionale lombardo di quello provinciale dell’Fci, saranno quindi 250 atleti, tra maschi e femmine.

La manifestazione, prevista su un circuito di circa 1000mt, vivrà da un lato, al mattino, sulla prova individuale della specialità Xco, dove ogni partecipante, quattro ragazzi per categoria e libera per le ragazze, vestirà la maglia del proprio comitato. Dall’altro, al primo pomeriggio, si terrà il Team Relay, una staffetta mista con tre ragazzi e una ragazza. Anche il Comitato mantovano ha compiuto la propria selezione scegliendo tra i portacolori di Mtb Novagli, Chero Piping Team Sfrenati e Mincio Chiese. Nel pomeriggio alle ore 15, a Sarginesco, prenderà invece il via il Memorial Lido Baracca-Memorial Sergio Salvagni-Memorial Fausto e Gabriele Araldi-Memorial Evardo Barosi. Anche questo appuntamento, allestito dal Bike 96 del presidente Giorgio Papa, vedrà impegnati i Giovanissimi. Un centinaio di ragazzi si porteranno sulla linea di partenza delle sei gare in programma. Tra loro anche i portacolori delle formazioni mantovane ovvero il Ciclo Club 77, il Mincio Chiese e l’Allgor Tatobike. Al fianco degli organizzatori si sono posti il Comune di Castellucchio, il Comitato provinciale Fci e le famiglie delle persone che saranno ricordare in questa occasione. La parte agonistica della competizione si terrà su un circuito di 1 km chiuso al traffico, che dovrà essere percorso più volte in relazione alla categoria di appartenenza. Restando tra i baby, da sottolineare che una parte di loro sarà impegnata, sempre domani, a Borgo Valsugana (Tn) nella Coppetta d’Oro.

Salendo di categoria gli Esordienti saranno impegnati a Concesio (Bs) e a Calcara (Bo). In ambito femminile le Esordienti e le Allieve punteranno sia su Piumazzo (Mo) sia Castelfranco Emilia (Mo).

Gli Allievi e la Juniores Maria Acuti del Biesse Carrera saranno di scena a Fornovo San Giovanni mentre lo juniores Sergio Ferrari gareggerà a Novara.

Paolo Biondo