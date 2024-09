Ciclismo – Edoardo Affini colleziona medaglie: bronzo nella staffetta mondiale

ZURIGO (Svi) Niente vittoria, ma comunque un’altra medaglia per Edoardo Affini nell’ultimo giorno dei Mondiali di ciclismo a Zurigo. È di bronzo, ed è arrivata nella Team Mixed Relay. È un risultato di prestiglio: il buscoldese, assieme ai compagni di team Mattia Cattaneo, Filippo Ganna, Elisa Longo Borghini, Soraya Paladin e Gaia Realini, ha riportato l’Italia sul podio della specialità a distanza di due anni. Al termine di una gara decisa sul filo dei secondi, gli azzurri hanno tagliato il traguardo a 8” dall’Australia, che l’ha spuntata sulla formazione tedesca per appena 8 decimi.

La prima frazione è degli uomini. Nei due parziali gli italiani sono sempre secondi, staccati di 4” prima dalla Germania, poi, sotto lo striscione, dall’Australia, in netto recupero. La frazione delle donne è una piccola impresa, visto che Soraya Paladin perde le ruote delle compagne dopo pochi chilometri. Elisa Longo Borghini e Gaia Realini non demordono. La prima mette in campo una prestazione da antologia, trascinando la compagna nei tratti di discesa e pianeggianti. Gaia fornisce il suo prezioso contributo nei tratti più impegnativi delle salite.

Affini si è detto soddisfatto del risultato: «Premetto che secondo me questo percorso non era proprio da crono. Detto ciò, considerando le nostre caratteristiche, direi che abbiamo fatto una bella prova». Una cosa è certa: gli Europei e i Mondiali ci hanno restituito il miglior Edoardo. Portandolo, anzi, a livelli mai toccati prima.