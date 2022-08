Ciclismo Esordienti – Ospitaletto premia le ruote veloci di Buroni e Fedrizzi

Ospitaletto Sono Simone Buroni del Pontenure, tra i 1° anno, e Brandon Fedrizzi del Forti e Veloci, nei 2° anno, i vincitori del Trofeo Comune di Marcaria – Trofeo Cooperativa San Bartolomeo che si è disputato ieri ad Ospitaletto Mantovano. Emozioni a non finire ha riservato la kermesse degli Esordienti allestita dall’Uc Ceresarese, con Fausto Armanini e Lido Baracca in prima fila, con il supporto del Comune di Marcaria rappresentato dal sindaco Carlo Alberto Malatesta e dall’assessore Emanuela Bortolotti, e della Cooperativa San Bartolomeo con il presidente Lorenzo Orlandini. Ad applaudire le gesta dei 150 atleti in gara c’erano anche Giuliano Leali dei veterani dello Sport, Corrado Lodi componente la commissione nazionale di vigilanza Fci, l’assessore del Comune di Castellucchio, Pier Paolo Pizzi, e la presidente della sezione di Ospitaletto dell’Avis e Aido, Luciana Cavazzini.

La mattinata si è aperta con la corsa riservata agli Esordienti del 1° anno, 13 anni di età: sulla linea di partenza si sono presentati 74 atleti in rappresentanza di 35 società tra le più blasonate del Nord Italia. Il circuito di 8 chilometri non presentava alcuna asperità e per questo il pronostico era tutto a favore dei velocisti, che hanno spronato i compagni di squadra a vanificare ogni tentativo di fuga lungo i 40 km percorsi. Sulla linea d’arrivo, Simone Buroni ha anticipato di mezza bici Massimo Sava del Costamasnaga e Marco Gregori della Vc Cremonese. La seconda gara, quella riservata agli Esordienti del 2° anno, è stata condizionata da una caduta senza conseguenze poco dopo il via. Al comando è rimasto un drappello di una quarantina di atleti e allo sprint l’ex campione italiano Brandon Fedrizzi si è imposto mettendosi alle spalle Matteo Mori dell’Aspiratori Otelli e Gennaro Matrone del Team Cesaro.

Paolo Biondo