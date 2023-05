Ciclismo – Federico Saccani (Mincio Chiese) mette il turbo a Monza

MONZA Sull’autodromo di Monza, Federico Saccani del Mincio Chiese ha conquistato tra gli allievi un prestigioso alloro, mentre tra gli juniores Kevin Lanzarotto e Andrea Godizzi del Biesse Carrera hanno ottenuto rispettivamente il 5° e 8° posto.

Saccani, diretto in ammiraglia dall’esperto Marco Bertoletti, ha gestito egregiamente, con l’aiuto dei compagni di squadra, ogni momento della competizione brianzola. Nel finale ha dapprima trovato la posizione ideale per sferrare l’attacco decisivo; intorno ai 250mt dal traguardo è uscito con un gesto atletico di prim’ordine anticipando tutti sotto lo striscione d’arrivo. Questo successo premia Federico per l’impegno che da inizio stagione, con i compagni di squadra, ha profuso per conquistare risultati di un certo rilievo.

Nella prova riservata agli juniores, Lanzarotto e Godizzi hanno lavorato sodo per riuscire a salire sul podio. Il loro tentativo non è andato a buon fine, ma va sottolineato che i piazzamenti ottenuti esprimono bene le potenzialità di cui dispongono.

Ad un passo dal podio è giunto l’esordiente Daniele Ronda del Mincio Chiese. A Codogno (Lo) il giovane diretto da Paolo Armanini e Stefano Battisti ha lottato sino alla fine con i migliori, ma alla fine si è dovuto accontentare del 4° posto. Chi invece è salita sul podio è stata l’allieva Maria Acuti del Gioca in bici Oglio Po che ha chiuso la sua prestazione nella gara disputata a Monte Sant’Angelo (Fg) ottenendo il 3° posto. La compagna di squadra Irene Ferrari ha messo a segno un brillante 4° posto tra le esordienti.