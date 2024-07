Ciclismo femminile – Mantovane protagoniste sulle strade di Rodigo: Costa, Ghidini e Acuti campionesse provinciali

Rodigo Una settantina di Allieve e un’ottantina di Esordienti hanno dato spettacolo ieri mattina a Rodigo, in occasione del Trofeo Comune Terra del Melone Memorial Cozzani e Fiorini. L’appuntamento che portava con sé molti motivi di interesse, dall’assegnazione delle maglie di campionesse provinciali 2024 al quelle di leader del Trittico Rosa “Dalla Postumia al Mincio” e della challenge Trofeo Rosa Interregionale, è stato ottimamente organizzato dal Ciclo Club 77. Con i dirigenti del team guidizzolese hanno collaborato Paolo Ghisel, il Comune, il Comitato provinciale Fci e un nutrito gruppo di volontari compresi gli assistenti del traffico e la Protezione Civile di Rodigo. Per quanto concerne i risultati emersi al termine di due competizioni molto belle ed avvincenti, il successo è andato tra le Esordienti 2º anno a Nicole Bracco del Cesano Maderno e Melanie Bosonin del Cicli Fiorin tra le Esordienti 1º anno e Alessia Orsi del Calderara Stm Riduttori, che ha indossato la maglia di leader del Trittico Rosa, tra le Allieve. Anche i colori mantovani sono stati egregiamente rappresentati in entrambe le competizioni: Beatrice Costa si è piazzata 2ª tra le Esordienti 1° anno, oltre ad aver conquistato la maglia di campionessa provinciale, Lucia Marassi 9ª (sempre tra le 1° anno) e Maria Acuti del Vc Sovico che tra le Allieve ha chiuso al 6° posto, ottenendo sia la maglia di leader del Trofeo Rosa sia quella di campionessa provinciale della categoria. La terza maglia biancorossa, quella delle Esordienti del 2° anno, l’ha indossata Adua Ghidini della Mazzano. Per il Trittico Rosa “Dalla Postumia al Mincio” da sottolineare che la maglia di leader l’ha indossata Isabella Di Sciuva. Ad assistere alle varie fasi della manifestazione vi erano tra gli altri il sindaco Gianni Grassi, gli assessori Simona Ometto, Chiara Comunian ed Emanuela Ranzato. Per il mondo delle due ruote il presidente provinciale Fci Fausto Armanini, il vice Lido Baracca, direttore di corsa, i consiglieri Giorgio Papa e Luca Penitenti, i componenti degli organismi nazionali della federazione Adriano Roverselli, benemerenze, e Corrado Lodi, vigilanza.

In ambito maschile, lo juniores Kevin Lanzarotto della Biesse Carrera ieri nella Manerba del Garda Puegnago ha conquistato un brillante 5° posto.