Ciclismo giovanile – Gli Esordienti danno spettacolo a Ospitaletto, c’è gloria anche per i corridori mantovani

Ospitaletto Mantovano Va in archivio un altro weekend di grande ciclismo sulle strade mantovane. Andrea Randisi, della Polisportiva Besanese, tra gli Esordienti del 1° anno, e Gabriele Montesin, della Feralpi Monteclarense, nella corsa dei 2° anno, sono i due atleti che ieri mattina a Ospitaletto Mantovano, al termine di due gare molto spettacolari, hanno posto la loro firma sull’albo d’oro del Trofeo Comune di Marcaria – Gp Cooperativa San Bartolomeo. Ma un ruolo da protagonisti se lo sono ritagliato anche gli atleti mantovani: Giovanni Busca, della Mazzano, e Giorgio Ciotola, della Feralpi Monteclarense, rispettivamente 2° e 3°, hanno completato il podio dei primo anno, con Matteo Raisi, dello Sporteven, buon 6°; mentre Daniele Ronda, del Mincio Chiese, si è piazzato 3° tra i secondo anno.

La manifestazione organizzata dall’Uc Ceresarese, che ha affidato al presidente provinciale Fci, Fausto Armanini, il compito di coordinarne ogni fase della corsa, ha ottenuto il massimo dei consensi da parte dei numerosi sportivi presenti lungo il tracciato. Al fianco dei promotori c’erano anche i Comuni di Marcaria e Castellucchio, la Cooperativa San Bartolomeo, le sezioni locali di Avis e Aido, l’Associazione “La Senga” e la Fondazione Arca Centro Mantovano di Solidarietà.

La prima delle due corse, che si sono svolte su un circuito di 8,100 km, è stata animata da ripetute fughe; quella decisiva è nata a due giri dalla fine grazie all’assolo di Andrea Randisi, che si è presentato solitario sotto lo striscione d’arrivo mentre gli inseguitori, guidati da Busca, sono giunti al traguardo con 53 secondi di ritardo. Diverso il copione della seconda gara, con il gruppo che è rimasto compatto dalla prima all’ultima pedalata ricucendo regolarmente ogni tentativo di fuga. Sul rettilineo conclusivo è andata quindi in scena un’esaltante volata di gruppo nella quale Montesin ha bruciato il campione regionale Matteo Botta, del Pedale Senaghese, e il mantovano Ronda reduce dal successo ottenuto giovedì alla Piccola Roubaix di Salizzole.

Un flash in chiusura per segnalare il 6° posto dell’allievo Diego Frer, del Mincio Chiese, a Villafranca.