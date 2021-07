Ciclismo giovanile – Spettacolo a Castiglione con i campioncini della Mtb

Castiglione Grande festa a Santa Maria di Castiglione per gli appassionati della mountain bike. Ieri, infatti, nel borgo aloisiano si è svolto il Trofeo Città di Castiglione, con la regia del Cycling Performance, che ha avuto come protagonisti più di 150 piccoli atleti della categoria giovanissimi. Tra questi anche i portacolori delle società mantovane Chero Group Team Sfrenati, Scuola Mtb Santa Maria, Mtb Novagli e Sporteven. La manifestazione aveva quale valore aggiunto il fatto che nella sua seconda parte è stato messo in palio il titolo di campione regionale lombardo della specialità Team Relay, una staffetta a cronometro con squadre di quattro atleti della G4, G5 e G6. Titolo che è stato conquistato, dopo entusiasmanti testa a testa tra i quartetti in gara, compresi quelli virgiliani, dal team bergamasco del Bikers Petosino.

Sul medesimo tracciato, ricco di passaggi spettacolari, si sono disputate prima le gare della specialità Xco, che non sono state certo inferiori, come intensità tecnica ed emozioni, alle staffette.

I risultati delle sei prove hanno premiato, per quanto concerne gli atleti mantovani, Sara Malavasi del Chero Group Team Sfrenati, che si è imposta nella G5 (il compagno di squadra Alessio Lugli si è piazzato 8°). Piazza d’onore nella G4 per Anna Venditto della Scuola Mtb Santa Maria; nella G3 per Clara Malinverno e nella G1 per Linda Buttani dell’Mtb Novagli. Da segnalare inoltre il 7° posto di Lorenzo Soriani (G2) e di Loris Malavasi (G1) del Chero Group Team Sfrenati, l’8° di Federico Pezzaioli (G2) del Novagli, il 9° di Tommaso Monteverdi (Santa Maria) e il 10° di Leonardo Maestri (Chero Group) nella G1.

Visto il prestigio dell’evento, alla kermesse castiglionese hanno presenziato anche il presidente regionale Fci Stefano Pedrinazzi, il presidente provinciale Fausto Armanini e con lui anche i consiglieri Giorgo Papa, responsabile del settore giovanissimi, e Luca Penitenti, coordinatore della sezione off road.