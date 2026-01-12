Centrodestra compatto sulla rielezione di Bottani: «Premiato il buon governo del territorio»

MANTOVA – La rielezione di Carlo Bottani alla presidenza della Provincia di Mantova viene accolta con soddisfazione e letta come un segnale politico chiaro dalla coalizione di centrodestra, che sottolinea la continuità amministrativa e il rafforzamento del proprio radicamento sul territorio. A esprimere per primo le congratulazioni è l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste di Regione Lombardia, Alessandro Beduschi: «Desidero esprimere le mie più sincere congratulazioni a Carlo Bottani per la sua rielezione. La conferma di Bottani, sostenuta da una maggioranza ampia e solida, rappresenta un segnale politico chiaro: viene premiato un lavoro serio, generoso e capillare, svolto a tutela dei territori e degli enti locali». Un consenso che, secondo Beduschi, «riconosce l’impegno costante del presidente Bottani nel difendere l’identità e il valore dei Comuni e degli enti locali, in una fase tutt’altro che semplice per le Province, che dopo la riforma Delrio si trovano ad avere molte funzioni e, troppo spesso, risorse insufficienti». La Regione, conclude, «continuerà a collaborare su dossier strategici, dal porto di Mantova al completamento dell’asse di Goito, dal collegamento Mantova-Cremona fino agli interventi necessari per restituire a Mantova la centralità che merita». Sul piano politico interviene l’onorevole Carlo Maccari (Fratelli d’Italia): «Ci sono due valutazioni. Il dato amministrativo, che è la valutazione di quanto è stato fatto in questi anni, ed è assolutamente positivo. E il dato politico, che ci dice che quella che vent’anni fa era la provincia più difficile per il centrodestra in Lombardia oggi è diventata una nostra roccaforte. Anche il mondo civico, spesso anima delle piccole amministrazioni, ha scelto senza dubbi il porto del centrodestra come un porto capace di ascoltare e di dare risposte».

Per Forza Italia interviene il segretario provinciale Michele Falcone, che definisce l’esito «un’elezione cercata e meritata», riconoscendo che «alla fine le regole e l’indicazione dei partiti prevalgono». Falcone non manca però di evidenziare le criticità del sistema: «Il problema resta la legge. Solo in Italia possiamo avere un presidente eletto ogni quattro anni e un consiglio ogni due. È un’elezione di secondo livello, con una forte impronta amministrativa più che di indirizzo politico strategico, ma il rafforzamento del centrodestra nei Comuni può fare la differenza anche a livello provinciale».

La Lega Salvini Premier, con il segretario provinciale Antonio Carra, sottolinea il valore storico della riconferma: «La prima elezione di Bottani, nel 2021, aveva segnato una svolta dopo 24 anni di governo del centrosinistra. In questi anni si è registrato un cambio di passo concreto, che ha portato oggi a una riconferma chiara e condivisa». Carra ringrazia «tutti i sindaci e i consiglieri della Lega Salvini che hanno dimostrato lealtà alla coalizione», ribadendo che «oggi il centrodestra può contare su una guida stabile della Provincia, inserita in un forte collegamento con Regione Lombardia e Governo nazionale». Infine, per Noi Moderati, Stefano Gialdi parla di «una giornata straordinaria» e di «un programma ambizioso da portare avanti, tutti accanto a Carlo: i numeri parlano da sé». Abb

